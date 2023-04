Europa League: Feyenoord inarrestabile in campionato. Vinto 1-3 il derby contro lo Sparta Rotterdam, settimo successo consecutivo

Il Feyenoord, prossimo avversario della Roma in Europa League, continua a dominare l'Eredivisie. Gli uomini di Slot hanno vinto il derby, imponendosi per 1-3 contro lo Sparta Rotterdam e conquistando così il settimo successo consecutivo in campionato. Il Feyenoord è passato in vantaggio al 12' grazie a Paixao, ma i padroni di casa hanno pareggiato i conti al minuto 33 con Pinto. La svolta è arrivata al terzo minuto di recupero del primo tempo, infatti lo Sparta Rotterdam ha fallito un calcio di rigore con van Crooij, il quale è stato ipnotizzato da Wellenreuther. Il Feyenoord ne ha approfittato e al 70' Gimenez ha realizzato il gol dell'1-2. Il match è stato chiuso al minuto 76 da Hancko, che ha fissato il punteggio sull'1-3 finale. La formazione di Slot sale a 64 punti, portandosi a +8 dall'Ajax secondo.