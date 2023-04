Dybala: test positivo in mattinata. L'argentino è a disposizione

Come anticipato da Mourinho ieri in conferenza stampa, sarebbe stato un test di questa mattina a stabilire la disponibilità di Paulo Dybala. E come scrive il quotidiano nella sua edizione online, lo stress test a cui è stato sottoposto l'argentino ha dato esito positivo. Nessun riacutizzarsi del dolore all'adduttore che l'aveva costretto alla sostituzione all'andata col Feyenoord e poi all'esclusione dalla sfida di campionato con l'Udinese. Dybala è disponibile, ora resta da capire se Mourinho vorrà schierarlo da inizio o tenerlo come carta a partita in corso.

(ilmessaggero.it)

