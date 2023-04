Conference League, Fiorentina schiacciasassi: vittoria per 1-4 in casa del Lech Poznan. Pareggi per West Ham e Nizza, vittoria per l'Anderlecht

Questa sera sono andate in scena le sfide valide per l'andata dei quarti di finale di Conference League. L'unica italiana presente nella competizione, la Fiorentina, si è imposta per 1-4 in casa del Lech Poznan e ha praticamente blindato l'accesso al prossimo turno. La Viola è passata in vantaggio con Cabral al 4', ma la formazione polacca aveva risposto al minuto 20 con Velde. Gli uomini di Italiano hanno messo a segno l'1-2 grazie a Gonzalez poco prima della fine della prima frazione di gioco e nel secondo tempo hanno chiuso i conti con i gol di Bonaventura e Ikoné.

Vince 2-0 l'Anderlecht contro l'AZ Alkmaar, mentre Gent-West Ham e Basilea-Nizza sono terminate in pareggio, rispettivamente 1-1 e 2-2.

Tutti i risultati delle gare:

Gent-West Ham 1-1 (48' Bowen, 56' Cuypers)

Anderlecht-AZ Alkmaar 2-0 (22' Murillo, 70' Ashimeru)

Basilea-Nizza 2-2 (26' e 71' Amdouni, 38' e 46' Moffi)

Lech Poznan-Fiorentina 1-4 (4' Cabral, 20' Velde, 41' Gonzalez, 58' Bonaventura, 63' Ikoné)