Conference League: Fiorentina-Lech Poznan 2-3: la Viola va sotto di tre gol, poi ne segna due e passa il turno

La Fiorentina accede alle semifinali di Conference League, nonostante la sconfitta per 2-3 in casa contro il Lech Poznan. La squadra di Vincenzo Italiano, infatti, passa il turno in virtù del risultato di 4-1 maturato in Polonia nella gara d'andata. Al Franchi, il Lech Poznan va avanti di tre gol con le reti di Alfonso Sousa al 9', di Kristoffer Velde al 65'e di Artur Sobiech al 69'. Decisive, dunque, le marcature viola di Riccardo Sottil al 78' e di Gaetano Castrovilli al 92'.