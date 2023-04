Champions League, Napoli-Milan 1-1: rossoneri in semifinale. Passa il Real Madrid, battuto il Chelsea

Milan e Real Madrid sono le prime due squadre qualificate alle semifinali di Champions League. Dopo la vittoria per 1-0 a San Siro contro la formazione di Spalletti, nel ritorno dei quarti di finale allo Stadio Diego Armando Maradona termina 1-1 tra Napoli e Milan: nel primo tempo Meret respinge un rigore di Giroud, poi l'attaccante francese sigla il vantaggio rossonero dopo un'azione personale di Leao. Nella ripresa anche Maignan nega la gioia dal dischetto a Kvaratskhelia e, nel finale, Osimhen di testa firma l'1-1 ma non basta agli azzurri per evitare l'eliminazione dalla competizione. Il Milan vola in semifinale e affronterà la vincente di Inter-Benfica.

Dopo il successo dell'andata in casa, il Real Madrid batte 2-0 il Chelsea anche nella gara di ritorno: a Stamford Bridge protagonista Rodrygo con una doppietta. In semifinale il Real di Ancelotti attende una tra Bayern Monaco e Manchester City.