Champions League, Inter-Benfica 3-3: nerazzurri in semifinale. Passa il Manchester City, 1-1 con Bayern Monaco

Si conclude anche la seconda serata dei quarti di Champions League. Erano impegnate Inter e Benfica su un campo, Manchester City e Bayern Monaco su un altro. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno pareggiato la propria partita per 3-3, con qualche apprensione di troppo nel finale: Barella ha aperto le marcature, Aursnes il gol del momentaneo pari, poi Lautaro Martinez prima e Correa poi durante il secondo tempo hanno chiuso i giochi, nonostante i gol verso il finale di gara di Antonio Silva e Musa, il secondo praticamente allo scadere, guadagnando così il pass per la semifinale. Il City ha strappato un pareggio per 1-1 in casa del Bayern, in gol prima Haaland e verso il fischio finale di Kimmich, ma in virtù del risultato di andata sono passati gli inglesi. Le semifinali saranno dunque il Derby di Milano e Real Madrid-Manchester City.