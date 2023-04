Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Schick ancora fuori, mancherà anche la prossima settimana"

Come la Roma, anche il Bayer Leverkusen deve fare i conti con alcuni infortunati. Ne ha parlato in conferenza stampa anche il tecnico Xabi Alonso: "Patrik Schick mancherà ancora, probabilmente anche la prossima settimana: il miglioramento non è stato così rapido come speravamo. Bisogna aspettare ancora un po' anche per Palacios, il resto dei giocatori è disponibile".

L'ex attaccante della Roma in questa stagione si è fermato più volte per un problema agli adduttori, la stessa area muscolare che lo tiene ormai fuori da quasi due mesi.