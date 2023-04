Bayer Leverkusen, Xabi Alonso: "Abbiamo ancora la possibilità di arrivare tra le prime 4 in Bundesliga"

Alla vigilia della sfida contro il Lipsia, Xabi Alonso, tecnico del Bayer Leverkusen prossimo avversario della Roma in Europa League, ha parlato in conferenza stampa anche del doppio impengo campionato/coppa: "Abbiamo ancora una possibilità in Bundesliga di entrare in Coppa dei Campioni. Vogliamo approfittarne!". Lo spagnolo sembra aver già archiviato il successo contro l'Union ST. Gillois: "Ora abbiamo ancora altre gare davanti a noi. Vogliamo di più".