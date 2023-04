Bayer Leverkusen-Roma, sold out alla BayArena: biglietti esauriti in un'ora e mezza

Dopo aver battuto il Feyenoord nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, la Roma affronterà in semifinale il Bayer Leverkusen. L'andata della sfida è in programma l'11 maggio allo Stadio Olimpico, mentre il ritorno si disputerà il 18 maggio alla BayArena, che ha una capienza di circa 30mila posti: come comunicato dal Bayer sul sito ufficiale, i biglietti destinati ai tifosi tedeschi per assistere al ritorno della semifinale sono già terminati. I tagliandi, in vendita da oggi alle 15.00 per abbonati e soci del club, sono stati polverizzati in circa un'ora e mezza.

"A causa dell'elevata richiesta i biglietti per la partita casalinga contro la Roma non sono più disponibili", si legge sul sito del club tedesco che specifica anche che "poco prima della partita possono essere nuovamente disponibili anche singoli biglietti precedentemente bloccati".

(bayer04.de)

