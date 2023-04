Bayer Leverkusen-Lipsia: out Wirtz e Tapsoba (FOTO)

Alla BayArena il Bayer Leverkusen, avversario della Roma nelle semifinali di Europa League in scena il prossimo 11 e 18 maggio, affronta il Lipsia nella 29esima giornata di Bundesliga. Oggi, come annunciato dal club tedesco, il tecnico Xabi Alonso dovrà fare a meno di Florian Wirtz, talento classe 2003, e di Edmond Tapsoba: il primo è assente per problemi gastrointestinali, mentre il difensore è alle prese con un problema muscolare e non è stato convocato per precauzione.

1️⃣1️⃣ Unsere Startelf gegen @RBLeipzig. Flo Wirtz hat Magen-Darm-Probleme und steht daher nicht im Kader. @12Tapsoba hat muskuläre Probleme und fehlt als Vorsichtsmaßnahme. ? #B04RBL | #Werkself | #Bayer04 pic.twitter.com/P71Wvd7Yf4 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) April 23, 2023