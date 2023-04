Bayer Leverkusen: anticipata al 5 maggio la partita contro il Colonia in vista dell'andata con la Roma di giovedì 11

La gara di Bundesliga tra Bayer Leverkusen e Colonia, inizialmente in programma il 7 maggio, è stata anticipata a venerdì 5, con calcio d'inizio alle ore 20:30, in vista dell'andata delle semifinali di Europa League contro la Roma di giovedì 11. Lo ha annunciato il club tedesco con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Questa la nota integrale:

La partita casalinga del Bayer 04 Leverkusen contro l'FC Köln in Bundesliga, originariamente prevista per il 7 maggio, è stata anticipata di due giorni. L'incontro, davanti al tutto esaurito della BayArena, si giocherà venerdì 5 maggio con calcio d'inizio alle 20.30 CEST, con l'accordo di tutte le parti coinvolte.

Il motivo del cambio di data è la semifinale di Europa League per il Werkself in casa dell'AS Roma l'11 maggio, appena quattro giorni dopo la data originale della partita contro l'FC Köln. I biglietti per il derby della Bundesliga sono ancora validi.

"Siamo pienamente consapevoli che questo cambio di data con breve preavviso ha implicazioni ampie e inaspettate per molte delle parti interessate così come per i tifosi di entrambi i club. Vorremmo scusarci per questo e allo stesso tempo esprimere la nostra gratitudine per tutti i responsabili delle decisioni per il loro supporto", ha dichiarato Fernando Carro, CEO di Bayer 04.

La partita di Bundesliga contro l'FC Köln di venerdì 5 maggio alle 20.30 CEST sarà trasmessa in diretta su DAZN in Germania.

(bayer04.de)

