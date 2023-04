Abraham svetta

LAROMA24.IT - A Rotterdam, la Roma potrebbe tornare a schierare il centravanti. Nonostante il momento molto difficile di Tammy Abraham e di Andrea Belotti, sei gol in due (tutti dell'inglese), per caratteristiche del match, per come vuole interpretarlo José Mourinho, la squadra in casa del Feyenoord potrebbe avere bisogno del riferimento classico in prima linea, per calamitare palloni, smistarli, spizzarli, e per riempire l'area avversaria.

Nell'ultimo match di livello, con la Lazio prima della sosta, il ballottaggio lo aveva vinto Belotti. A Rotterdam è favorito per il momento Abraham, titolare troppo nervoso contro la Sampdoria, con la speranza che l'inglese ritrovi quel feeling col gol sulla via europea, che tante soddisfazioni gli aveva dato la scorsa stagione lungo la cavalcata verso Tirana.

A quel punto, con Abraham titolare (o comunque col centravanti dal primo minuto), il dubbio rimarrebbe su chi gli farebbe spazio tra Wijnaldum, Pellegrini e uno fra Cristante e Matic. Ma questa è una conseguenza. Per il momento, da registrare ci sono le quotazioni in rialzo del centravanti per la trasferta olandese, soprattutto quelle di Tammy Abraham per una maglia da titolare.

A.C.