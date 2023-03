VIDEO - Real Sociedad-Roma: Mourinho scivola mentre si alza per protestare. Poi saluta il pubblico e ride con la panchina

La corsa fuori dalla panchina per protestare, lo scivolone sul prato della Reale Arena, il saluto al pubblico e le risate con i giocatori e i componenti del suo staff. L'ennesimo show di José Mourinho, tutto in pochi secondi.

Come si può vedere in un video di RSTV, infatti, dopo un fallo su Stephan El Shaarawy negli ultimi minuti di Real Sociedad-Roma, al termine della quale i giallorossi hanno conquistato l'accesso ai quarti di Europa League, lo Special One è scattato dalla sua sedia nella panchina giallorossa per protestare con l'arbitro Kovacs. Arrivato al confine della sua arena tecnica, il portoghese è però scivolato sul terreno dell'Anoeta. Rialzatosi immediatamente, il tecnico della Roma ha prima salutato il pubblico, con un gesto che lascia pensare a delle scuse nei confronti degli spettatori, per poi tornare a sedersi in panchina e ridere dell'accaduto con i componenti della stessa, mostrando loro il modo in cui è caduto a terra.