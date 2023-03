VIDEO - Real Sociedad-Roma, coro dei tifosi per Mourinho a fine partita: il tecnico rientra in campo per salutarli

Un saluto e un lungo applauso. Così José Mourinho ha risposto ai cori provenienti dal settore ospiti della Reale Arena di San Sebastian, occupato dai tifosi giallorossi, che hanno intonato cori nei confronti dello Special One al termine dei 90 minuti. Il portoghese è rientrato così sul terreno di gioco per ringraziare i sostenitori della Roma, al termine del match pareggiato 0-0 in casa della Real Sociedad, valso la qualificazione ai quarti di finale di Europa League in virtù della vittoria per 2-0 dell'andata.