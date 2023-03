Roma-Real Sociedad: tac negativa e punti di sutura alla testa per Pellegrini. Da valutare per il Sassuolo

La presenza di Lorenzo Pellegrini per la sfida di domenica contro il Sassuolo, in programma alle ore 18, è da valutare. Lo rivela il giornalista del Tempo Filippo Biafora, il quale spiega come il capitano della Roma sia stato sottoposto a una tac alla testa che ha escluso fratture o lesioni dopo il colpo subito nel corso del secondo tempo della sfida con la Real Sociedad. Al numero 7 capitolino, il quale ha riportato una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale, sono stati applicati dei punti di sutura.

