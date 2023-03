Roma-Real Sociedad: ottava vittoria senza subire gol su nove partite giocate all'Olimpico nel 2023

La Roma continua a mantenere un rendimento altissimo tra le mura amiche dello Stadio Olimpico. La vittoria contro la Real Sociedad nell'andata degli ottavi di Europa League, arrivata grazie ai gol di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, rappresenta l'ottavo successo senza subire gol in casa nei match di tutte le competizioni disputati nel 2023. L'unica sconfitta rimediata dalla squadra di José Mourinho negli ultimi settanta giorni è stata quella per 1-2 in Coppa Italia per mano della Cremonese.

