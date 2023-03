Roma-Real Sociedad, Illarramendi: "Giallorossi molto bravi a difendersi, ci è mancato qualcosa in attacco"

MOVISTAR TV - Al termine della sfida della sua Real Sociedad in casa della Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League e finita 2-0 per i giallorossi con le reti di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, il centrocampista basco Asier Illarramendi ha rilasciato alcune dichiarazioni alla televisione spagnola. Queste le sue parole:

“Loro sono stati molto bravi a difendersi, soprattutto nel secondo tempo, quando abbiamo attaccato di più. Ci è mancato qualcosa in attacco, non abbiamo avuto occasioni nitide anche se siamo arrivati ​​spesso pericolosamente sulla trequarti".