Roma-Real Sociedad: discussione in campo tra Matic e Cristante per una palla persa, interviene Wijnaldum

Scena curiosa e insolita alla metà del secondo tempo di Roma-Real Sociedad: dopo una palla persa a centrocampo da parte dei giallorossi, Nemanja Matic si è arrabbiato con il compagno di reparto Bryan Cristante, che gli ha risposto, innescando il faccia a faccia tra i due. A dividerli è un altro centrocampista, Georginio Wijnaldum, intervenuto per fermare la discussione durata pochissimi secondi. Cose di campo, che non hanno infastidito José Mourinho, come si evince dalle sue dichiarazioni nel post partita: "È molto importante che dentro il campo esista questo tipo di empatia, per me si dice empatia. Gente che non comunica, gente che non cambia punto di vista, poi si perde una partita e tre vanno sotto la Curva, due a bere acqua, sette nello spogliatoio, ma la nostra squadra nel bene e nel male è sempre stata unita e questo per me è un piacere".

