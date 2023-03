Roma-Real Sociedad: cancelli aperti dalle 16.15

Alle 18.45 la Roma scenderà in campo all'Olimpico per sfidare la Real Sociedad nella gara1 degli ottavi di finale di Europa League. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle 16.15, quindi 2 ore e mezza prima del fischio d'inizio, per un'altra serata che vedrà registrare numeri di presenza altissimi sugli spalti dell'Olimpico.