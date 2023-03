Giovedì l'andata degli ottavi di Europa League vedrà l'Olimpico riempirsi di nuovo per Roma-Real Sociedad. Oltre alla marea giallorossa, ormai abituale, ci sarà il consueto spicchio riservato ai tifosi ospiti che saranno presenti in 2mila all'Olimpico, come fanno sapere i media spagnoli.

(Mundo Deportivo)