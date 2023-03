Roma-Feyenoord, Abodi: "Piena fiducia nel Viminale"

A margine della conferenza stampa di Special Olympics il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha parlato anche di Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League in programma all'Olimpico il 20 aprile. "Ho piena fiducia nei confronti del ministro dell’Interno e di tutta la sua squadra. Sarà lui a valutare meglio di noi, con le informazioni che ha, la cosa migliore da fare, anche sulla base dell’esperienza e di quello che sta succedendo un po’ in tutta Europa", le sue dichiarazioni dopo la notizia di ieri in merito all'orientamento del Viminale di vietare la vendita dei biglietti ai tifosi olandesi.