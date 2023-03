Roma-Feyenoord, Abodi: "Il divieto di trasferta è uno strumento da usare finché non capiamo come vivere il calcio"

RADIO 24 - Il tema dell'ordine pubblico sarà importante da tenere in considerazione in vista della gara di Europa League tra Roma e Feyenoord, dopo quanto accaduto nel 2015, quando un gruppo di ultras olandesi ha devastato la Fontana della Barcaccia in Piazza di Spagna: "Anche il divieto di trasferta è uno strumento da usare finché non capiamo come vivere bene il calcio. È una sconfitta ma non una resa: non possiamo permettere che famiglie e bambini siano costretti a convivere con i teppisti", ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, a "Mattino 24".