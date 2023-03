Real Sociedad-Roma: tre arresti e un ferito per gli incidenti prima del match. Il club basco: "Il calcio non è odio"

È di almeno tre arresti e un ferito il bilancio degli scontri tra i tifosi della Real Sociedad e della Roma avvenuti fuori dalla Reale Arena di San Sebastian durante il prepartita del ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Lo riporta l'agenzia, citando il quotidiano spagnolo "Diario Vasco". La persona ferita è un tifoso giallorosso, trasportato in ospedale con un'ambulanza, dove sarebbe ancora ricoverato, mentre non c'è nessuna certezza sulla nazionalità degli arrestati.

(Ansa)

Con un comunicato sul proprio sito ufficiale, il club basco ha preso posizione contro coloro che si sono resi protagonisti degli scontri prima del match.

Questa la nota integrale della società spagnola:

"La Real Sociedad vuole esprimere il suo più deciso rifiuto nei confronti degli episodi presumibilmente compiuti dai tifosi di Real Sociedad e Roma alla vigilia della partita di ieri.

Intendiamo il calcio come uno scenario di fraternizzazione e unione tra persone, città e paesi e non come uno spazio di odio. Vogliamo mostrare la nostra preoccupazione per la proliferazione di questo tipo di incidenti che ci allontanano completamente da ciò che dovrebbe essere il calcio e lo sport in generale.

Dimostriamo, infine, la nostra ferma determinazione a non ammettere tra i nostri sostenitori persone che, se le indagini lo dimostreranno, hanno partecipato agli incidenti di ieri".

(realsociedad.eus)

VAI AL COMUNICATO ORIGINALE