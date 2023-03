Real Sociedad-Roma, pronta una coreografia alla Reale Arena: un mosaico bianco e blu per incitare la squadra

Dopo il 2-0 dell'andata in favore dei giallorossi, la Real Sociedad domani sera ospita la Roma nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Il club basco invoca il sostegno anche dei tifosi presenti domani alla Reale Arena per tentare di rimontare il risultato e staccare il pass per i quarti. È pronta per l'occasione, come rende noto la Real Sociedad, una coreografia composta da cartoncini bianchi e blu, posizionati su ogni seggiolino, che verranno utilizzati per formare un mosaico nel momento dell'ingresso della squadra di Imanol Alguacil in campo.

(realsociedad.eus)

