Real Sociedad-Roma, Mourinho a Imanol Alguacil: "Ci vediamo l'anno prossimo in Champions League"

"Ci vediamo l'anno prossimo in Champions League". È la frase, riportata dal quotidiano spagnolo, che José Mourinho ha rivolto al tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, dopo aver risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa, al termine del ritorno degli ottavi di Europa League, il cui risultato di 0-0 ha consentito alla Roma di qualificarsi ai quarti, in virtù del 2-0 dell'andata. Lo Special One si è congratulato con il collega facendosi l'auspicio di incontrarlo di nuovo nella maggiore competizione europea. Il basco gli ha risposto: "Speriamo".

(marca.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE