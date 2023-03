Real Sociedad-Roma, le info per i tifosi in trasferta: meeting point Parco Sagues (COMUNICATO)

Giovedì 16 marzo alle ore 21 la Roma affronterà in trasferta la Real Sociedad nel match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. I giallorossi dovranno difendere il 2-0 accumulato nella gara di andata e potranno contare anche sui propri tifosi, che seguiranno la squadra anche in Spagna per una partita così delicata. La società capitolina ha comunicato tramite una nota ufficiale le informazioni principali per coloro che si recheranno a San Sebastian.

AS Roma informa che i biglietti del ritorno degli ottavi di Europa League con la Real Sociedad sono stati inviati nel pomeriggio di lunedì 13 marzo agli indirizzi mail indicati in fase di acquisto. Chiunque non avesse ricevuto la mail dalla Real Sociedad può effettuare la segnalazione all’indirizzo trasferta@asroma.it, oppure chiamando il Contact Center AS Roma allo 06.89386000. Nella segnalazione si prega di indicare il nominativo e l’indirizzo mail riportato in fase di acquisto. Si ricorda che il biglietto è nominativo e non è più possibile modificare l’utilizzatore. Le politiche di accesso allo stadio sono interamente controllate dalla Real Sociedad. Pertanto, AS Roma non potrà garantire accesso a persone diverse dagli intestatari dei biglietti.

Meeting point

Per i tifosi in trasferta a San Sebastián è previsto un punto d’incontro presso il Parco Sagues (nei pressi della Spiaggia di Zurriola). La zona si trova a cinque minuti dal centro della città ed è animata da pub, ristoranti e altre attività commerciali. Le autorità locali, per motivi di sicurezza, invitano tutti i tifosi della Roma a utilizzare tale zona come punto di partenza per arrivare allo stadio. Dal meeting point, a partire dalle ore 18, i tifosi avranno a disposizione un servizio navetta che consentirà loro di raggiungere lo stadio in circa 15 minuti. Al termine dal match, le navette riporteranno i tifosi al meeting point. Potrebbe essere prevista l’uscita posticipata dallo stadio al termine del deflusso dei tifosi locali.

Accesso allo stadio

L’accesso per il settore ospiti è previsto presso il Gate 9 (Fondo Norte). L’apertura dell’impianto è prevista alle ore 19:30. Per agevolare e velocizzare le procedure di accesso allo stadio, su indicazione della Real Sociedad, AS Roma invita i tifosi a stampare il biglietto pdf e a presentarlo unitamente ad un valido documento d’identità. In caso di mancata corrispondenza tra biglietto e documento, non sarà consentito l’accesso allo stadio. Si informa inoltre che non sarà consentito l’accesso al settore ospiti con biglietti validi per altri settori della Reale Arena. È consentito portare all’interno dello stadio borse di piccole dimensioni e ombrelli senza punta. È vietata l’introduzione di Powerbank, caricatori o sigarette elettroniche. All’interno dell’impianto, inoltre, è severamente vietato fumare. Si comunica infine che all’interno dello stadio sono consentiti esclusivamente pagamenti elettronici (modalità cashless).

Tifosi sulla sedia a rotelle

I biglietti gratuiti sono stati inviati nel pomeriggio di lunedì 13 agli indirizzi mail indicati nella richiesta. L’accesso dedicato si trova all’interno dell’area riservata al settore ospiti (Gate 9). Per agevolare e velocizzare le procedure di accesso allo stadio, su indicazione della Real Sociedad, As Roma invita i tifosi a stampare il biglietto pdf e a presentarlo unitamente a un valido documento d’identità. In caso di mancata corrispondenza tra biglietto e documento, non sarà consentito l’accesso allo stadio.

