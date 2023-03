Real Sociedad: pareggio per 1-1 contro il Maiorca nella venticinquesima giornata di Liga

La Real Sociedad pareggia 1-1 in casa del Maiorca nel match valido per la venticinquesima giornata di Liga. La squadra di Imanol Alguacil è passata in vantaggio al 3' con il gol di Carlos Fernandez, inutilizzato nel match di giovedì scorso contro la Roma, ma al 50' ha subito il pareggio dei padroni di casa con Lee Kang-in. Da segnalare anche l'espulsione di Mikel Merino nel finale.

Alguacil ha lasciato completamente a riposo sia Asier Illarramendi che Igor Zubeldia, mentre ha schierato dall'inizio Mikel Oyarzabal e Brais Mendez, entrambi subentrati nel match dell'Olimpico.