Mikel Oyarzabal, capitano della Real Sociedad, ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della gara di campionato contro il Cadice, terminata con il punteggio di 0-0. Queste le sue dichiarazioni: "Ora forse siamo in un momento in cui non stiamo del tutto bene. Quello che dobbiamo fare è essere uniti e andare avanti, cercando di superare questo periodo il prima possibile. Speriamo che i buoni risultati tornino presto, l'impegno e la voglia non stanno mancando".