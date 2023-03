Real Sociedad, Imanol Alguacil: "Con la Roma complicato rimontare, ma ci proveremo"

Alla vigilia della sfida di campionato contro il Maiorca, il tecnico della Real Sociedad, Imanol Alguacil, ha parlato in conferenza stampa delle recenti difficoltà della sua squadra anche in virtù della sconfitta per 2-0 contro la Roma nell'andata degli ottavi di finale di Europa League: "Non so chi abbia dubbi su questa squadra, io non ne ho. Ultimamente i risultati non sono arrivati, ma bisogna guardare la situazione dal punto di vista globale ed essere obiettivi. Mancano solo quattordici partite di campionato e siamo quarti, con l'opportunità di accedere ai quarti di Europa League proprio dietro l'angolo. Avremmo voluto vincere più partite ultimamente? Certo, ma questo è il calcio. Penso che stiamo facendo troppe cose bene per meritare altri risultati. E, ovviamente, stiamo anche sbagliando e dobbiamo analizzare la situazione".

"Non stiamo creando tante occasioni, ma quelle che abbiamo sono chiare. A Roma, all'82', abbiamo avuto l'occasione di pareggiare. Ci sono momenti di una stagione in cui segni facilmente e altri in cui è faticoso - ha spiegato -. Negli ultimi quattro anni abbiamo vissuto momenti come questo e li abbiamo superati, analizzando quello che succede. Ripeto che siamo quarti e giovedì abbiamo la possibilità di accedere ai quarti di finale dell'Europa League. Rimontare è complicato ma non significa che non ci proveremo. Essere arrabbiati in questa situazione significa che la squadra è cresciuta".