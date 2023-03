La Real Sociedad ha reso noto il suo piano di lavoro in vista della sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Roma, in programma giovedì alle ore 21 sul campo della Reale Arena. I baschi, in campo in questo momento contro il Maiorca nel match valido per la venticinquesima giornata della Liga, si alleneranno lunedì, martedì e mercoledì, nei primi due casi alle ore 12, mentre la rifinitura avrà inizio alle 11.

(realsociedad.eus)

