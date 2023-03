Real Sociedad, i convocati di Imanol Alguacil: 24 giocatori a disposizione (FOTO)

Dopo la seduta di rifinitura, il tecnico della Real Sociedad ha diramato la lista dei 24 giocatori a disposizione per la sfida, in programma domani sera a San Sebastian, contro la Roma valida per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si riparte dal 2-0 in favore dei giallorossi, maturato all'Olimpico.

L'elenco dei convocati: Remiro, Sola, Zubimendi, Illarramendi, Zubeldia, Barrene, Merino, Carlos Fernandez, Oyarzabal, Cho, Aihen, Zubiaurre, Kubo, Rico, Guevara, Navarro, Gorosabel, Sorloth, Pacheco, Silva, Turrientes, Brais Mendez, Le Normand, Marrero.