Real Sociedad, Alguacil: "Niente turnover in vista della Roma, abbiamo quasi una settimana per recuperare" (VIDEO)

Imanol Alguacil, allenatore della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cadice, valida per la ventiquattresima giornata di Liga. Tra i vari temi trattati, il tecnico si è soffermato anche sull'impegno di giovedì di Europa League contro la Roma. Queste le sue parole.

Rotazioni pensando alla Roma?

"Non so se è perché non mi credi e per questo me lo chiedi sempre, ma non penso mai alla partita che verrà dopo. In questo momento quello che vogliamo e quello che dobbiamo fare è vincere la partita di domani e ancora di più dopo non aver vinto le ultime due. Quello che vogliamo è vincere in modo che i nostri tifosi se ne vadano felici. Inoltre abbiamo tempo, giocheremo domani e poi giovedì... c'è ancora molto da fare e riusciamo a giocare ogni tre giorni. Domani abbiamo una partita importante davanti ai nostri tifosi e vogliamo vincere, non importa il resto".

Vincere domani vi darebbe uno slancio verso la Roma?

"Mi piace sempre affrontare la partita successiva dopo aver vinto. Ma se perdiamo o pareggiamo affronteremo la prossima partita allo stesso modo. Giochiamo con i nostri tifosi, veniamo da due partite senza vincere e vogliamo vincere".