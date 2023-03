Real Sociedad, Alguacil: "Roma club storico. Gara complicata, ma abbiamo grande entusiasmo" - Zubimendi: "Possiamo far male ai giallorossi con la nostra qualità" (VIDEO)

Oltre ad aver parlato in conferenza stampa, Imanol Alguacil e Martin Zubimendi hanno rilasciato ulteriori dichiarazioni ai canali del club spagnolo alla vigilia di Roma-Real Sociedad, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League.

LE PAROLE DI ALGUACIL

La gara di domani?

"La Roma è un rivale storico, lo Stadio Olimpico è mitico e Mourinho è un grandissimo allenatore. Loro sono in un grande momento, non sarà facile. Siamo a marzo, agli ottavi di finale di Europa League e la verità è che ci sono tutte le condizioni per avere entusiasmo. Sarà un grande prova. Sarà complicato perché la Roma è in un grande momento, è una squadra tipica di Mourinho: sono competitivi, hanno aggressività e concedono pochissimo dalla metà campo in giù. Poi quando partono in contropiede possono segnare. Le partite vanno giocate, avremo massimo rispetto, ma con grande entusiasmo perché l'obiettivo è vincere".

I tifosi?

"Non posso che ringraziarli per essere venuti fin qui. Spero di renderli felici per la partita".

LE PAROLE DI ZUBIMENDI

La Roma?

"L'Europa League ci dà l'opportunità di giocare contro grandi squadre e in stadi così prestigiosi. Fa impressione, ma noi siamo venuti qui per lottare e vincere. La Roma è molto solida in difesa, è una squadra di Mourinho e su questo aspetto sono sempre ben allenate. Sarà difficile, ma abbiamo la qualità per far male ai giallorossi. Dobbiamo mantenere le posizioni in campo e limitare le ripartenze, fermandole rapidamente".

I tifosi?

"Ci hanno sempre sostenuto, anche in trasferta. I tifosi sono molto importanti, ci danno grande forza".