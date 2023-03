Oyarzabal: "La Roma gioca un buon calcio ed ha un allenatore di alto livello"

Mikel Oyarzabal, dopo aver saltato la fase a gironi a causa di un grave infortunio subito lo scorso anno, tornerà a giocare in Europa League e lo farà domani contro la Roma. L'attaccante della Real Sociedad, ha rilasciato un'intervista al quotidiano spagnolo parlando della sfida di domani. Queste le sue dichiarazioni:

Come hai valutato il sorteggio?

"Il livello dell'Europa League è molto alto. Il Manchester United è uscito poco prima... E ora stanno molto meglio di quando abbiamo giocato contro di loro. Visto quello che abbiamo visto, non sai se è meglio qualificarsi prima o seconda e poi passare al pareggio. Sarà un pareggio complicato, ma in cui abbiamo le nostre opzioni. La Roma, come altre squadre italiane, sa giocare bene a calcio, così come altro calcio, e ha un allenatore di alto livello."

José Mourinho sarà sulla panchina rivale. Il nome dice tutto, giusto?

"Come dici tu, c'è poco da dire su Mourinho. Tutti lo conoscono e conoscono la grande storia dietro di lui. Quest'anno sta facendo bene alla Roma, sicuramente sarà una partita molto complicata che sta preparando attentamente, come Imanol."

(marca.com)

VAI ALL'INTERVISTA INTEGRALE