Lazio, Tare: "Immobile sarà a disposizione tra due-tre settimane"

SKY SPORT - Prima del fischio d'inizio di Lazio-AZ Alkmaar, andata degli ottavi di finale di Conference League, il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva: "È una competizione internazionale, rappresentiamo l'Italia e cercheremo di farlo nel miglior modo possibile. Abbiamo grande rispetto per l'Alkmaar, ma timore è il termine sbagliato".

"Preoccupati per Immobile? Quando abbiamo fatto ragionamenti a inizio stagione con l'allenatore abbiamo deciso di prendere un giocatore giovane come Cancellieri e di farlo crescere anche in questo ruolo perché ha delle caratteristiche. Piano piano può essere una scelta da prendere in considerazione. Allo stesso tempo sapevamo che Felipe Anderson può fare il ruolo di vice-Immobile, lo ha fatto nella scorsa stagione e anche in questa. Non penso sia un problema. Il problema è che Immobile ha spesso questo tipo di infortuni che in passato non aveva - ha aggiunto parlando delle condizioni di Immobile, a rischio per il derby in programma il 19 marzo -. I problemi alla caviglia non lo fanno stare tranquillo, anche prima della partita di Napoli ha preso alcune medicine per sopportare il dolore e giocare. Non è un infortunio molto grave, penso che nel giro di due, massimo tre settimane sarà a disposizione" .