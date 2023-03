Lazio, Tare: "Derby? Siamo concentrati sull'AZ Alkmaar"

SKY SPORT - Nel pre-partita di AZ Alkmaar-Lazio, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Conference League, il direttore sportivo biancoceleste, Igli Tare, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva anche del derby in programma domenica. "Il derby? Siamo concentrati su questa partita, abbiamo un solo risultato a disposizione. Per andare avanti dobbiamo vincere e recuperare ciò che abbiamo perso a Roma. L'approccio alla partita deve essere come all'andata, dove invece dal 20' in poi abbiamo sbagliato troppo. In Europa il livello è molto alto e non si possono fare certi errori", le sue dichiarazioni.