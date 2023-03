Lau (pres. associazione tifosi Feyenoord): "Divieto di trasferta a Roma? Si deve giocare in campo neutro"

L'urna di Nyon ha messo contro il Feyenoord e la Roma ai quarti di Europa League. Le due squadre si sono affrontate l'ultima volta nella passata stagione a Tirana, nel match valido per la finale di Conference League, e a trionfare sono stati i giallorossi. C'è anche un precedente nel 2015 e in quell'occasione i tifosi olandesi venuti in trasferta nella Capitale si resero protagonisti di numerosi episodi di violenza, culminati con il danneggiamento della Barcaccia a Piazza di Spagna. Proprio per questo motivo, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri vorrebbe evitare la ripetizione di questo spiacevole episodio e ha invocato il divieto di trasferta per gli ultras olandesi in vista della gara di ritorno del 20 aprile. Il presidente dell'associazione dei tifosi del Feyenoord FSV De Feijenoorder, Kees Lau, non ha preso affatto bene questa ipotesi: "Abbiamo reagito con sorpresa alla notizia - riferisce Lau -. Soprattutto se pensiamo alle parole della UEFA, ovvero che le partite non possono più essere giocare in determinate città se i tifosi ospiti non sono benvenuti. Se non si può giocare a Roma, allora bisogna andare in un altro paese. La partita va giocata in Germania o in Svizzera ad esempio. Non ho idea del dove, ma deve essere una possibilità. Noi continueremo con i nostri piani per la trasferta a Roma. Ma la UEFA non lo accetterà in ogni caso".

Successivamente Lau ha commentato il sorteggio: "Non mi è dispiaciuto dell'accoppiamento con la Roma. L'anno scorso abbiamo giocato un match pessimo e ora stiamo migliorando. Penso ci siano anche diversi vantaggi ad essere stati sorteggiati con i giallorossi".

(rtlnieuws.nl)

