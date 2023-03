Feyenoord, Slot: "Presto per parlare di rivincita. Io e Mourinho simili per la voglia di vincere"

Nella conferenza stampa a due giorni dal match con l'Ajax, Arne Slot ha inevitabilmente ricevuto domande sul sorteggio dei quarti di Europa League che vedrà il suo Feyenoord nuovamente sfidare la Roma: "Come ha reagito il gruppo? Ognuno ha reagito per se stesso. Non c'era davvero un sentimento generale nel gruppo". Poi continua: "Parlando per me: mi sembra un bel sorteggio. Ci siamo stati già in questa stagione (la trasferta con la Lazio nei gironi, ndr), poi il risultato è stato negativo. Ma saranno sicuramente delle belle partite per noi, penso però sia un po' troppo presto per parlare di rivincita. Tutta l'attenzione è su domenica".

Per stili di gioco, sembrano all'opposto Slot e Mourinho, però il tecnico olandese precisa: "Abbiamo abbastanza somiglianze. Entrambi vogliamo davvero vincere".

Infine un commento sulla sfida di ieri in casa della Real Sociedad: "La partita di ieri contro la Real Sociedad è un esempio. Dopo aver vinto 2-0 all'andata, non sentono il bisogno di attaccare. Ma hanno grandi giocatori a disposizione, come Dybala".