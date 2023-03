Feyenoord-Roma, Paauw (capo polizia Amsterdam): "Se i tifosi olandesi non possono andare a Roma, ha senso vietare la trasferta anche a quelli giallorossi"

DE TELEGRAAF - Frank Paauw, capo della polizia di Amsterdam, ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese e si è soffermato anche sulle sfide di Europa League tra Roma e Feyenoord. Tra i veri temi trattati, si è soffermato sul possibile divieto di trasferta dei tifosi giallorossi per la gara del 13 aprile a Rotterdam, riprendendo l'idea del sindaco di Roma Gualtieri, il quale vorrebbe vietare l'arrivo degli ultras del Feyenoord nella Capitale. Ecco le dichiarazioni di Paauw: "Posso immaginare che se i tifosi del Feyenoord non sono i benvenuti a Roma, ha senso non permettere ai tifosi della Roma di venire a Rotterdam".