Europa League: pareggio tra Sporting e Arsenal. Il Leverkusen batte il Ferencvaros, 3-3 tra Union Berlin e St. Gilloise

Finisce 2-2 l'andata di uno dei match clou degli ottavi di finale di Europa League, tra Sporting e Arsenal. Si deciderà all'Emirates Stadium di Londra, dunque, il passaggio del turno tra i portoghesi e i Gunners. Pareggio anche nella sfida tra le due Union, Berlin e St. Gilloise: in Germania finisce 3-3. Vince, invece, un'altra delle tedesche ancora in corsa, il Bayer Leverkusen, che supera 2-0 il Ferencvaros in casa.

I risultati finali:

Sporting-Arsenal 2-2

Union Berlin-Union St. Gilloise 3-3

Bayer Leverkusen-Ferencvaros 2-0