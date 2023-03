Europa League: il Feyenoord vince in casa dell'Ajax e allunga in vetta

Vittoria importante per il Feyenoord, prossima avversaria della Roma in Europa League. La squadra di Rotterdam, infatti ha battuto l'Ajax in trasferta nello scontro diretto per la vetta. La squadra di Slot passa in vantaggio con Gimenez, ma i lancieri ribaltano la sfida con Alvarez e Tadic. Nella ripresa le reti del Feyenoord firmate Szymanski e Geertruida, che permettono alla squadra di Slot di allungare a +6 sull'Ajax.