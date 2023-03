Europa League: battuto il Friburgo, Juventus ai quarti. Passano anche Man United, Feyenoord e Siviglia

Concluse le sfide delle 18.45, valide per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League: in trasferta la Juventus, dopo l'1-0 dell'andata, batte il Friburgo per 2-0 con i gol di Vlahovic e Chiesa e accede ai quarti di finale della competizione europea. Si qualificano al prossimo turno anche Manchester United, Siviglia e Feyenoord.

I risultati finali (in grassetto le squadre qualificate ai quarti):

Fenerbahce-Siviglia 1-0 (and. 0-2)

Feyenoord-Shakhtar Donetsk 7-1 (and. 1-1)

Real Betis-Manchester United 0-1 (and. 1-4)

Friburgo-Juventus 0-2 (and. 0-1)