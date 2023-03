Conference League, Sivasspor-Fiorentina 1-4: la Viola vola ai quarti. Passa anche il Lech Poznan. Slovan Bratislava-Basilea ai supplementari

Terminano le prime gare valide per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Dopo essersi imposto al Franchi per 1-0, la Fiorentina di Vincenzo Italiano ha battuto il Sivasspor anche in Turchia , imponendosi per 1-4. A passare in vantaggio sono stati i padroni di casa con Yesilyurt, ma al 44' Cabral ha ristabilito la parità. Al 62 la Viola ha raddoppiato con Milenkovic e al 78' l'autorete di Goutas ha chiuso i giochi. La Fiorentina non si è fermata e, approfittando dell'espulsione di Arslan, ha messo a segno anche l'1-4 con Castrovilli.

Passa ai quarti anche il Lech Poznan, che batte lo Djurgardens 0-3 dopo la vittoria per 2-0 all'andata.

I risultati delle altre partite:

Djurgardens-Lech Poznan 0-3

Slovan Bratislava-Basilea 2-2 (ai tempi supplementari)