Conference League: la Fiorentina batte 1-0 il Sivasspor. Vincono anche West Ham, Nizza e Lech Poznan

La Fiorentina supera 1-0 il Sivasspor con un gol di Antonin Barak nell'andata degli ottavi di finale di Conference League e andrà a giocarsi il ritorno in Turchia potendo contare su una rete di vantaggio. Vittorie anche per West Ham (2-0 sul campo dell'AEK Larnaca), Nizza (1-0 in casa dello Sheriff) e Lech Poznan (2-0 in Polonia contro il Djurgaarden). Non vanno oltre il pareggio, invece, il Basilea in casa con lo Slovan Bratislava (2-2) e il Villarreal sul campo dell'Anderlecht (1-1). Stesso risultato anche nel match tra Gent e Istanbul Basaksehir.

I risultati finali:

Lazio-AZ Alkmaar 1-2 (giocata martedì)

Fiorentina-Sivasspor 1-0

FC Sheriff-Nizza 0-1

AEK Larnaca-West Ham 0-2

Lech Poznan-Djurgaarden 2-0

Anderlecht-Villarreal 1-1

Basilea-Slovan Bratislava 2-2

Gent-Istanbul Basaksehir 1-1