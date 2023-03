Conference League, ko Lazio: l'AZ Alkmaar vince 2-1 in rimonta

Allo Stadio Olimpico va in scena l'andata degli ottavi di finale di Conference League tra Lazio e AZ Alkmaar: la squadra di Sarri, senza l'infortunato Immobile, perde 2-1. Al 18' Pedro porta in vantaggio i biancocelesti, raggiunti dal pareggio di Pavlidis al 45'. Nella ripresa, al 62', Kerkez porta avanti gli ospiti e completa la rimonta. Giovedì 16 marzo è in programma la sfida di ritorno in Olanda.