Champions League, Tottenham-Milan 0-0: rossoneri ai quarti. Il Bayern elimina il PSG

Vola ai quarti di finale di Champions League il Milan di Pioli. I rossoneri, infatti, pareggiano 0-0 a Londra contro il Tottenham e passano il turno in virtù dell'1-0 dell'andata. Passa anche il Bayern Monaco, che dopo la vittoria dell'andata per 0-1, batte il PSG anche nella gara di ritorno in Germania. Finisce 2-0 per i bavaresi grazie alle reti di Choupo-Moting e Gnabry.