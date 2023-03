Champions League, Porto-Inter 0-0: nerazzurri ai quarti. Passa il turno anche il City

Missione compiuta per l'Inter, che dopo 12 anni torna ai quarti di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi pareggia 0-0 in casa del Porto, e forte dell''1-0 dell'andata passa il turno. Ai quarti di finale anche il Manchester City che passeggia sul Lipsia vincendo 7-0: 5 gol per Haaland, di Gundogan e De Bruyne le altre reti.