Champions League, Napoli-Eintracht Francoforte 3-0: azzurri ai quarti. Passa anche il Real Madrid

Terminano ufficialmente tutte le partite valide per gli ottavi di finale di Champions League. Dopo essersi imposto 0-2 in Germania, il Napoli strapazza anche in casa l'Eintracht Francoforte e vola ai quarti di finale. I partenopei hanno vinto 3-0 contro la formazione tedesca grazie alle reti di Osimhen (doppietta) e Zielinski su calcio di rigore.

Come il Napoli, anche il Real Madrid batte il Liverpool in entrambe le gare e si qualifica al turno successivo. Conquistato Anfield con uno spaventoso 2-5, i Blancos si sono imposti per 1-0 al Bernabeu con il solito Benzema, che ha perforato la difesa avversaria al minuto 78.

Ecco tutte le squadre qualificate ai quarti di Champions League:

Benfica (POR)

Chelsea (ING)

Bayern Monaco (GER)

Milan (ITA)

Manchester City (ING)

Inter (ITA)

Real Madrid (SPA)

Napoli (ITA)