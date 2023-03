Champions League, il sorteggio dei quarti: Milan-Napoli e Benfica-Inter

Prima dell'Europa League, è stato il turno della Champions League di conoscere il quadro dei quarti di finale in programma, nell'andata, l'11-12 aprile, con ritorno la settimana successiva, il 18-19. In più, sono stati decretati anche gli accoppiamenti per le semifinali (andata 9-10 maggio, ritorno 16-17 maggio):

QUARTI DI FINALE

Real Madrid (Esp) - Chelsea (Eng)

Benfica (Por) - Inter (Ita)

Manchester City (Eng) - Bayern (Ger)

Milan (Ita) - Napoli (Ita)

SEMIFINALI

Vincente Milan/Napoli - vincente Benfica/Inter

Vincente Real Madrid/Chelsea - vincente Manchester City/Bayern