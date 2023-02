VIDEO - Salisburgo-Roma: torna a riempirsi il settore ospiti. Intonato 'Roma, Roma, Roma' durante il riscaldamento

La Roma è accolta alla Red Bull Arena di Salisburgo dal suo inno, "Roma, Roma, Roma", nel momento in cui la squadra è scesa sul terreno di gioco per effettuare il consueto riscaldamento pre-partita prima della sfida contro la squadra di Jaissle nella gara d'andata dei playoff di Europa League. Torna a riempirsi dunque il settore opsiti giallorosso dopo la squalifica del settore da scontare in Serie A.





ROMA ROMA ROMA ? ?? pic.twitter.com/3DsMHPzEWW — AS Roma (@OfficialASRoma) February 16, 2023